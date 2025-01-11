انت الان تتابع ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%.. و"برنت" إلى 79.76 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2025, 7:32 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار، أي بنسبة 3.7%، إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار، أي 3% إلى 76.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضاً. بدورها، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للديزل منخفض الكبريت بواقع 5.1%؛ لتسجل عند التسوية 105.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.

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