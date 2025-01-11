دريان من بعبدا: على النواب أن يقوموا بواجبهم الدستوري لتسمية من هو أصلَح لتولي الحكومة والأسماء المطروحة كلها جيدة

أشار مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان، في كلمة من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أن "اللقاء كان مميزاً، ونحن حضرنا الى القصر بعد غياب قصري نتيجة الفراغ، وأكدنا على ضرورة تنفيذ مضامين خطاب القسم وأبدينا تقديرنا وأحترامنا لهذا الخطاب".
ولفت دريان، الى أننا "لمسنا ارادة قوية وعزماً على تنفيذ مضامين الخطاب وأكدنا أننا كمكون لبناني أساسي في هذا البلد لن نكون الا تحت سقف الدولة اللبنانية العادلة"، متمنياً "من كل قلبي كل التوفيق لفخامة الرئيس ليكون عهداً ميموناً ويطوي صفحة الآلام والأزمات التي عانى من اللبنانيون، وأن نبدأ بالتفكير جميعاً بدولة العدالة القانون".
وأكد على ضرورة "التمسك بالدستور واتفاق الطائف الذي يحفظ هيكل الدولة ويحافظ على المؤسسات، وتداولنا بتقديم كل التقدير لكل من ساهم في انجاز هذا الاستحقاق الرئاسي".
وأضاف "على النواب أن يقوموا بواجبهم الدستوري لتسمية من هو أصلَح لتولي الحكومة والأسماء المطروحة كلها جيدة".
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