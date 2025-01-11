لقطات من احتفال النجمات بميلاد سميرة سعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 02:53 مساءً - احتفلت الديفا سميرة سعيد ليلة أمس بيوم ميلادها الـ 67، في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة وسط حضور مميز من أصدقائها في الوسط الفني.

أجواء الاحتفال بميلاد سميرة سعيد

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ظهرت سميرة سعيد في الصور برفقة عدد من النجمات لعل أبرزهن إلهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، بوسي شلبي وغيرهن. كما حرصت صديقاتعلى نشر صور من أجواء الاحتفال وقدموا لها رسائل التهنئة والأمنيات بعام سعيد مليء بالنجاحات والإنجازات.

وكان لافتاً للانتباه سعادة أصدقائها، خاصةً الفنانة يسرا، التي ظهرت في أحد المقاطع وهي ترقص على أغنية "نغزة" الدويتو الذي جمعها بالفنان أحمد سعد خلال حلولها ضيفة في برنامجه "بيت السعد".

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سميرة سعيد وجلسة تصوير احتفالاً بيوم ميلادها

واحتفالاً بهذه المناسبة، أجرت سميرة سعيد جلسة تصوير مميزة ظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً قصيراً، بصيحة "الأوف شولدر"، مطبوع عليه صورتها بالكارتون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها.

وقد علقت سميرة سعيد على الصور قائلة: " اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى"، وأكملت: "العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة..شكراً لكل من كان جزءاً من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل".

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يُذكر أن الفنانة سميرة سعيد التي تُعد صاحبة التاريخ الطويل من الإنجازات الفنية والتي استحقت لقب الديفا على مدار سنوات طويلة دون أن يزاحمها عليه أحد، تحتفل بيوم ميلادها الذي يصادف 9 يناير، ويحتفل معها الجمهور بأربعين عاماً من المتعة الفنية والأعمال البديعة السابقة دوماً لعصرها.

"زن" أحدث أغنيات سميرة سعيد

يُذكر أنطرحت مؤخراً أحدث أغانيها بعنوان "زن" عبر جميع التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيم. وتقول كلمات الأغنية:"زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن باين قلبي اتجن بايني حبيت، فن دي صنعة وفن انه يجيبني وأحن، قلبي كده اتطمن يا زين ما نقيت".

أطلعوا على في يوم ميلادها.. أسرار مكياج سميرة سعيد من خبير التجميل بول قسطنطينيان

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