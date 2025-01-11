برامج وحفلات وعروض تأثرت بالتأجيل والإلغاء بسبب حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 02:53 مساءً - تأثرت صناعة الترفيه الأكبر على مستوى العالم- هوليوود- بما تمر به مقاطعة لوس أنجلوس من حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام، تاركةً العديد من أوجه الدمار لأحياء ومنازل، طالت منازل العديد من المشاهير ونجوم هوليوود.

ونظراً لضاخمة وكارثية الموقف، فقد أعلنت العديد من البرامج والحفلات والعروض عن تأجيل فعالياتها، وهو ما سنستعرضه من خلال الموضوع التالي.

حفل توزيع جوائز اختيار النقاد

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كا من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز اختيار النقاد The Critics Choice Awards يوم 12 يناير، وجاء قرار التأجيل بسبب استمرار حرائق الغابات خلال الفترة الحالية في جميع أنحاء ولاية لوس أنجلوس، وقد تم الإعلان أن الحفل سيتم إقامته في 26 يناير الجاري.

وقال جوي برلين الرئيس التنفيذي لـ جمعية اختيار النقاد خلال بيان: "لقد كان لهذه المأساة بالفعل تأثير عميق على مجتمعنا، كل أفكارنا وصلواتنا مع أولئك الذين يكافحون الحرائق المدمرة ومع كل من تأثروا بها".

تأجيل الإعلان عن بقية ترشيحات الأوسكار وتمديد التصويت

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تم تأجيل الإعلان عن المرشحين لجوائز الأوسكار السابعة والتسعين، والذي كان مقرراً في الأصل في 17 يناير، إلى 19 يناير، مع تمديد التصويت على الترشيحات لمدة يومين إضافيين حتى 14 يناير، وفقاً لما كتبه الرئيس التنفيذي لأكاديمية السينما بيل كرامر، في رسالة إلى الأعضاء، كما تم الإعلان عن الأمر عبر الصفحة الرسمية للأوسكار على إنستغرام.

يُذكر أنه بدأ التصويت على ما يقرب من 10000 عضو بالأكاديمية في 8 يناير وكان من المقرر أن يُغلق في 12 يناير.

وجاء في الرسالة "نريد أن نقدم أعمق تعازينا لأولئك الذين تأثروا بالحرائق المدمرة في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا"، وتابعت: "يعيش ويعمل العديد من أعضائنا وزملائنا في الصناعة في منطقة لوس أنجلوس، ونحن نفكر فيكم، لذلك تم إلغاء الفعاليات التي يعرض فيها المتنافسون المختارون في فروع الصوت والشعر والمكياج والمؤثرات البصرية بالأكاديمية أعمالهم، وتمديد التصويت". مع العلم أنه سيتم استبدال مسابقات الشعر والمكياج والمؤثرات البصرية بمناقشات افتراضية.

برنامج America's Got Talent

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في منشور على إنستغرام، أعلن برنامج America's Got Talent عن تأجيل تجارب الأداء المقبلة في باسادينا، والتي كان من المقرر أن تُقام في 12 يناير، وجاء في المنشور: "سلامتكم هي أولويتنا القصوى. سنعلن عن موعد جديد للتجربة قريباً. ابقوا آمنين".

برنامج جيمي كيميل لايف

وفقاً لمجلة Variety، تم إلغاء تسجيل برنامج جيمي كيميل لايف Jimmy Kimmel Live في الثامن من يناير، والذي ضم الضيوف سينثيا إيريفو، بريان جوردان ألفاريز، وفيكتوريا كانال.

برنامج بعد منتصف الليل

وفقاً لمجلة Variety، ألغى برنامج بعد منتصف الليل After Midnight الذي تقدمه تايلور توملينسون تسجيلاته لبقية الأسبوع وبدلاً من ذلك بث حلقة معادة في 8 يناير ويخطط للقيام بنفس الشيء في 9 يناير.

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حفل شاي البافتا

قبل انطلاق حفل توزيع جوائز بافتا لكل عام، يتم استضافة حفل شاي الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (حفل شاي البافتا)، ولكن هذا العام، تم إلغاء الحفل، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت في بيفرلي هيلز، بسبب حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس والتي أودت بحياة شخصين ودمرت مئات المنازل.

وأعلنت المنظمة في بيان يوم الأربعاء الماضي: "في ضوء الرياح الخطيرة وحرائق الغابات في لوس أنجلوس، فإننا نلغي حفل شاي الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون المقرر هذا الأسبوع. تظل سلامة زملائنا وأصدقائنا وأقراننا في لوس أنجلوس على رأس أولوياتنا وأفكارنا مع كل من تأثر".

حفل جوائز المعهد الأمريكي للأفلام AFI

كان من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز المعهد الأمريكي للأفلام AFI يوم 10 يناير، لكن تم تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى.

وقال بيان صادر عن AFI لصحيفة USA Today: "نظراً للمآسي التي تسود لوس أنجلوس، فإن روح المجتمع التي نسعى إليها لن تكون قابلة للتحقيق يوم الجمعة".

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الإعلان عن ترشيحات نقابة الكتاب الأمريكية WGA

أعلنت نقابة الكتاب الأميركية WGA في الشرق والغرب عن تأجيل ترشيحاتها حتى 13 يناير.

إلغاء العرض الأول لفيلم The Last Showgirl وUnstoppable في لوس أنجلوس

تم إلغاء العرض الأول لفيلمي The Last Showgirl لباميلا أندرسون، الذي كان مقرراً في التاسع من يناير في لوس أنجلوس، و Unstoppable لجينيفر لوبيز، كما تم إلغاء العرض الأول لفيلم Wolf Man في مسرح TCL الصيني يوم الثلاثاء.

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