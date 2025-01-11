شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. البورصة المصرية تخسر 18.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 100

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.180 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.8%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.05% محققًا 29444.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.24% ليصل إلى 8303.17 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 380.9 مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو 4.330 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 369 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.