شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر مع ختام التداولات عالميا وتطورات سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب العالمي، ارتفاعًا لليوم الرابع على التوالي، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلي أعلى مستوى خلال شهر تقريبًا.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الختامية لهذا الاسبوع في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً

الجنيه الذهب 30240 جنيها



ويعد السعر الحالي في مصر مرتفع قياساً على مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ليغلق الذهب تداولات الأسبوع على أداء إيجابي.