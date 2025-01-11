عز الدين: نضع العدوان الإسرائيلي على طيردبا برسم رعاة اتفاق وقف النار واللجنة المشرفة على تطبيقه

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن عز الدين​، إلى أنّ "العدو يستمر في عدوانه وانتهاكه لاتفاقيّة وقف إطلاق النّار، وأمس استهدفت بلدة ​طيردبا​ بصواريخ من مسيّراته، الّتي أدّت إلى ارتقاء خمسة شهداء وجرح أربعة آخرين".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا العدوان يأتي في لحظة تفاهم وطني، استكمل انتظام المؤسّسات الدّستوريّة بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية".

وشدّد عز الدين على "أنّنا نضع هذا العدوان الفاضح لتقويض الإتفاق برسم رُعاته ورئاسة اللّجنة المشرفة على تطبيقه، وضرورة قيام جميع المعنيّين بالضّغط على العدو ليُنهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللّبنانيّة بأسرع وقت ممكن، وضرورة وضع حدّ لهذه الخروقات الّتي تُساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزّمه وعدم استقراره، حتّى لا تذهب الأمور إلى ما لا يُريدها أحد".