الدفاع المدني: انتشال جثامين وأشلاء 13 شهيدًا في الخيام والناقورة والبياضة وطيرحرفا

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "فرق البحث والإنقاذ في المديرية، تواصل بتوجيهات المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، وبالتّعاون الكامل مع الجيش اللبناني، عمليّات المسح الميداني في المناطق المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في بلدة الخيام، الّتي تشهد عمليّات المسح للأسبوع الرّابع على التّوالي، تمكّنت الفرق من انتشال جثمانَي شهيدين من الحي الشّرقي، وتمّ نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وفي بلدات الناقورة والبياضة وطيرحرفا، بدأت الفرق عمليّات البحث اليوم، حيث عُثِر في الناقورة على جثامين وأشلاء لثمانية شهداء".

وكشفت المديريّة أنّ "في البياضة، تمّ انتشال جثمانَي وأشلاء شهيدين. وفي بلدة طيرحرفا، انتشل عناصر الدّفاع المدني جثمان شهيد"، موضحةً أنّه "تمّ تسليم الجثامين والأشلاء إلى الجهات المختصّة لإجراء فحص الحمض النّووي (DNA) لتحديد هويّة الشّهداء".

ولفتت إلى أنّ "هذه العمليّات تُستكمل يوميًّا، بالتّعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، لضمان العثور على جميع المفقودين. ومن المقرّر متابعة أعمال المسح غدًا في البلدات المستهدفة، ضمن الجهود المستمرّة لإنجاز المهمّة".