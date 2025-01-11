شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات السودان.. الجيش يعلن دخوله عاصمة ولاية الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الصراع في السودان

معارك الجيش وقوات الدعم السريع

الدمام - شريف احمد - أطلق الجيش السوداني وقوات نظامية أخرى عملية اليوم السبت على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.وفي بيان، هنأ الجيش الشعب السوداني بدخول قواته صباح اليوم مدينة ود مدني.ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان.وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.وشارك الجيش مقطعًا مصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إنه من داخل ود مدني على الجانب الغربي منها، بعد إعلان الجيش أنه "اقتحم المدخل الشرقي" للمدينة.وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر في بيان "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني".وقال شاهد عيان من منزله في وسط ود مدني، طالبا عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته "انتشر الجيش والمقاتلون حولنا في كل شوارع المدينة".وتسببت الحرب بأكبر أزمة نزوح في العالم، وبأزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة، وفي بداية النزاع، فر أكثر من نصف مليون شخص إلى ولاية الجزيرة.وذلك قبل هجوم لقوات الدعم السريع في نهاية 2023، تسبب بنزوح ما يزيد عن 300 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.