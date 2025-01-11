شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء والان نبدء بالتفاصيل

حي الشجاعية

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدرسة تؤوي مئات العائلات النازحة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثمانية شهداء بينهم طفلين وسيدتين، وأكثر من 30 إصابة، بينهم 19 طفلاً، جراء قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين في منطقة جباليا.في نفس السياق، تواصل القصف المدفعي المكثف على المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع إطلاق نار من الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية اليوم، استهدفت منزلاً في حي الشجاعية بمدينة غزة، كما أصيب شاب برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 46,537 شهيداً و 109,571 جريحاً، بالإضافة إلى آلاف المفقودين بينهم أطفال ونساء.كما أشارت إلى استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 193 بجروح في 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية.