شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متورطين في إطلاق نار في سوق لبيع القات جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لقت قوة أمنية في مدينة الضالع (جنوبي اليمن)، القبض على متورطين في حادثة إطلاق نار في سوق لبيع القات بالمدينة يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة. وقالت مصادر محلية إن القوات الأمنية ألقت القبض على الجناة يوم الجمعة، ونقلهم الى السجون، في محاولة لاحتواء التوتر وطمأنة أهالي الضالع الذين أبدوا قلقهم من تكرار الحادثة. وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من أبناء مديرية حجر كانت قد وصلت إلى مدينة الضالع، سعياً للبحث عن الجناة المتورطين في الحادثة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين الأطراف. ويوم الخميس، اندلع اشتباك مسلح داخل سوق بيع القات المكتظ بالمواطنين، إثر خلاف شخصي، ما أثار حالة من الذعر بين السكان ودفعهم للمطالبة بسرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم.

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