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الخليج اليوم .. البنتاغون يعلق على تعرض حاملة الطائرات "ترومان" لهجوم حوثي

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الرياض - كتب موسى القحطاني - نفت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، تعرض حاملة الطائرات الأمريكية "USS هاري ترومان” لهجوم من قبل جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وأشارت سينغ خلال إحاطة صحفية بأنها "مصدومة حقا من المعلومات المضللة حول ضرب سفننا" مؤكدة أنه لم تكن هناك هجمات على السفن الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا ضربات صاروخية وهجوما بطائرات مسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" التابعة للبحرية الأمريكية والسفن المرافقة لها، مؤكدا أن هدف العملية قد تحقق بنجاح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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