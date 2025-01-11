بالفيديو- سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجمات الفنّ… ويسرا تخطف الأنظار برقصها

إحتفلت الفنّانة المغربيّة، سميرة سعيد، أمس الجمعة، بعيد ميلادها، في أجواء مميّزة، بحضور الممثّلات يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي والإعلاميّة بوسي شلبي وغيرهن.

بهذه المناسبة، أشعلت سميرة سعيد، أجواء الاحتفاليّة، إذ قدّمت عددًا من أغانيها على وقع حماسة الحاضرين وتصفيقهم لها.

كما لفتت الممثلة يسرا، الأنظار خلال الاحتفاليّة، برقصة عفويّة على أنغام أغنية “نغزة،” التي قدّمتها مع الفنّان أحمد سعد في برنامج “بيت السّعد”.

في السّياق نفسه، نشرت إلهام شاهين، عدّة صور من أجواء الاحتفاليّة وتمنّت لسميرة سعيد، عامًا جديدًا مليئًا بالصّحّة والجمال والنّجاح والتّألّق.

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الجدير بالذّكر، أنّ سميرة سعيد، نشرت عبر “إنستغرام”، أكثر من صورة من جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها، تألّقت خلالها بإطلالة شبابيّة لافتة وعلّقت: ” اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبّة الناس ولحظات لا تُنسى، العمر ليس بعدد السّنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا وعلى إيجاد الجمال في التّفاصيل الصّغيرة..شكرًا لكلّ من كان جزء من رحلتي، لمن أحاطني بمحبّة صادقة ولكلّ قلب أضاف لعمري معنى أجمل”.