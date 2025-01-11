تكنولوجيا: Galaxy A56 يظهر بتصميم جديد للكاميرا وإطار معدني على قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور جديدة صادرة عن منظمة TENAA الصينية لاعتماد الاتصالات عن التصميم المتوقع لهاتف Samsung Galaxy A56 المرتقب. يتميز التصميم الجديد لهذا الهاتف من الفئة المتوسطة بوحدة كاميرا معاد تصميمها.

لطالما استوحت سلسلة Galaxy A تصميم الكاميرا من سلسلة Galaxy S، لكن Galaxy A56 يأتي بتغيير طفيف. بدلاً من إعداد العدسات الثلاثية المنفصلة الذي اعتمدته سامسونج في السنوات الأخيرة، يقدم A56 عدسات مدمجة في منصة مرتفعة، مما يعيد للأذهان تصميم هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 20 التي أُطلقت قبل عدة سنوات.

أظهرت الصور أيضًا إطارًا معدنيًا بالكامل وتصميمًا يشبه إلى حد كبير Galaxy A55. هذا يشير إلى أن Galaxy A56 سيحتفظ بظهر زجاجي مشابه لسابقه، مع تطابق الحواف والأبعاد العامة بشكل كبير مع Galaxy A55.

من حيث الأداء، تشير الشائعات إلى أن Galaxy A56 سيعمل بمعالج سامسونج Exynos 1580، الذي يعد تحسينًا طفيفًا على Exynos 1480 المستخدم في Galaxy A55. كما يُتوقع أن تحتفظ البطارية بسعتها الحالية، ولكن مع دعم شحن أسرع يصل إلى 45 واط مقارنةً بـ25 واط في A55.

من المنتظر أن يتم إطلاق Galaxy A56 قريبًا، خاصةً مع ظهور صفحات الدعم الخاصة به على موقع سامسونج الفرنسي. وتتوقع التقارير أن يتم الكشف عن الهاتف رسميًا في شهر مارس، وهو نفس الجدول الزمني الذي شهد إطلاق أجهزة سلسلة Galaxy A السابقة.

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