تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة والصور الرسمية لسلسلة Samsung Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد تسريبات سلسلة Galaxy S25 تزايدًا سريعًا ومكثفًا. على الرغم من أن سامسونج لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية حول خلفاء هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus وGalaxy S24 Ultra، إلا أن التقارير تشير إلى استعداد الشركة للإعلان عن هواتفها الجديدة في 22 يناير خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في سان خوسيه.

وفي تطور جديد، أدرج متجر تجزئة إيطالي قائمة بجميع الهواتف الذكية الثلاثة القادمة، بينما كشفت منصة Android Headlines عن المواصفات التفصيلية للسلسلة إلى جانب 75 صورة رسمية تُظهر الأجهزة من زوايا متعددة. كما نشر المُسرِّب المعروف إيفان بلاس نسخًا من الصور دون علامات مائية، مما عزز من وضوح التفاصيل.

من المتوقع أن تحمل سلسلة Galaxy S25 تحسينات طفيفة مقارنة بسلسلة S24. أبرز هذه التحسينات تشمل:

تصميم أنحف وأخف وزنًا لجميع الطرازات الثلاثة.

ترقية طراز Galaxy S25 القياسي ليأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، مقارنة بـ8 جيجابايت في Galaxy S24.

اعتماد جميع الطرازات على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، رغم أن التوافر العالمي لهذه الشرائح لم يتم تأكيده بعد.

بالنسبة إلى طراز Ultra، سيشهد الجهاز تغييرًا في العتاد مع إضافة كاميرا جديدة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وهو التحديث الوحيد الملحوظ في الأجهزة عبر السلسلة.

كما يبدو أن سامسونج ستواصل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء أجهزتها، تمامًا كما فعلت مع سلسلة Galaxy S24.

من المتوقع أن تصبح سلسلة Galaxy S25 محط الأنظار قريبًا مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، مما يثير حماس عشاق سامسونج حول العالم.

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