شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات لحماية صورك على إنستجرام وتأمين حسابك من المخترقين والان مع تفاصيل الخبر

ينشر مستخدمو إنستجرام صورهم على حسابهم الشخصي سواء كانت صور شخصية أو الصور التى يشاركونها فى المناسبات المختلفة، ولكى يحمى كل منهم صورهم من السرقة أو النسخ من أشخاص متسللين ومخترقين للحسابات واستخدامها فى جوانب أخرى تضر بهم، اتبع تأمين صورك على إنستجرام وحماية خصوصيتك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. تحويل الحساب إلى خاص

انتقل إلى الملف الشخصي.

اضغط على الإعدادات.

اختر الخصوصية.

فعل خيار الحساب الخاص، فقط المتابعين الذين توافق عليهم سيتمكنون من رؤية صورك.

2. إدارة المتابعين

قم بمراجعة قائمة المتابعين بانتظام ، وقم بحذف أي متابع لا تعرفه أو لا تثق به.

3. التحكم في المشاركات

حدد من يمكنه التعليق على صورك أو مشاركتها.

انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثمالتعليقات واضبط من يمكنه التعليق.

يمكنك أيضًا تقييد مشاركة القصص والمشاركات مع الآخرين.

4. تعطيل الموقع الجغرافي

عند نشر الصور، تأكد من عدم تفعيل خيار إضافة الموقع الجغرافي لحماية خصوصيتك.

5 . تفعيل المصادقة الثنائية

انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم المصادقة الثنائية لتفعيل طبقة إضافية من الأمان لحسابك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحسين أمان حسابك على إنستجرام وحماية صورك من الوصول غير المصرح به.