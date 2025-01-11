تكنولوجيا: OneXPlayer G1 مع معالجات AMD وIntel وذاكرة 64 جيجابايت بسعر مخفض لفترة محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت One-Netbook عام 2025 بإصدار جهاز OneXPlayer G1، الذي يعد بديلاً محتملاً لجهاز GPD Win Mini الحالي.

وفي إطار تحديث مجموعات منتجاتها، تتجه العديد من الشركات المصنعة لأجهزة ألعاب Windows نحو استخدام معالجات AMD Ryzen AI 9 365 وRyzen AI 9 HX 370، بما في ذلك كل من GPD وOne-Netbook.

يأتي OneXPlayer G1 ضمن هذه التحديثات، حيث يبدأ بسعر 1199 دولارًا تقريبًا مع معالج Ryzen AI 9 HX 370. ومع ذلك، تقدم One-Netbook أيضًا خيارًا آخر يتمثل في المعالج الجديد تمامًا Intel Core Ultra 7 255H، الذي تم الكشف عنه من قبل Intel في CES 2025 في لاس فيغاس. بدلًا من ذلك، يمكن الحصول على الجهاز بمعالج Ryzen 7 8840U الأقدم بسعر أقل.

حتى الآن، لم يتضح كيف سيتعامل Core Ultra 7 255H مع جهاز صغير مثل OneXPlayer G1. من الناحية النظرية، ينبغي أن تكون وحدة معالجة الرسومات Arc 140T iGPU أكثر قوة مقارنة بوحدة Arc 140V المستخدمة في أجزاء Lunar Lake مثل Core Ultra 7 258V، والتي تظهر نتائج أقل قليلًا من Radeon 890M في اختبارات الألعاب.

تتطلع One-Netbook إلى شحن جميع الطلبات عبر Indiegogo بدءًا من مارس. ومن المهم أن نلاحظ أن الأسعار الحالية ستتغير في 13 يناير الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش بعد انتهاء فترة العرض المبكر للحملة. فيما يلي أسعار الطيور المبكرة لـ OneXPlayer G1: