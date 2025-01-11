قوى الأمن: توقيف شاحنة على حاجز دير عمار محملة بحاويات وخزانات لتصنيع المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات عن قيام مجهولين بنقل حاويات وخزّانات حديديّة لتصنيع ​المخدرات​. على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر لتكثيف الدّوريّات في المناطق، وعلى المسالك الّتي يُحتمل اعتمادها لنقل الحاويات والخزّانات المذكورة، والعمل على توقيفها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والتّقنيّة الّتي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت بتاريخ 2025-1-2 من الاشتباه بشاحنة نوع "مرسيدس اكتروس" محمّلة بحاويات وخزّانات حديديّة على حاجز ​دير عمار​، حيث عملت على توقيفها، وقد تمّ ضبط الحمولة وتوقيف سائق الشّاحنة وهو المدعو: "ص. س." (من مواليد عام 1989، لبناني)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتّحقيق معه، صرّح أنّه قام بتحميل البضاعة من بؤرة في محلّة العوادة- وادي خالد، عائدة للمدعو "أ. ع." (من مواليد عام 1984، سوري) -تبيّن أنّه فرّ إلى سوريا- وكان بصدد نقلها وتفريغها في بؤرة أخرى في محلّة البدّاوي عائدة للمدعو "خ. ط." (من مواليد عام 1979، لبناني)، وذلك مقابل مبلغ 400 دولار أميركي. وأضاف أنّها المرّة الثّالثة الّتي يقوم فيها بنقل حمولة لصالح (أ. ع.)، وأَنكر معرفته بمصدر الخزّانات الحديديّة".

وأشارت إلى أنّه "تمّ استدعاء (خ. ط.)، وباستماع إفادته صرّح أنّ الأوّل قام سابقًا بتفريغ 6 حمولات في البؤرة العائدة له، وأنّه يجهل مصدر الحمولة، وهو يقوم فقط بالكشف عليها قبل شرائها"، مبيّنةً أنّ "بتفتيش الشّاحنة، لم يتمّ العثور على أيّ شيء مشبوه".

كما ذكرت أنّ "بتفتيش البؤرة العائدة للمدعو (أ. ع.)، تمّ العثور على العديد من الخزّانات الحديديّة، فتمّ ضبطها وختم البؤرة بالشّمع الأحمر، وحجز شاحنة المرسيدس عدليًّا". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ (ص. س.)، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ (أ. ع.)".