تكنولوجيا: ظهور هاتف Samsung Galaxy S25 Slim لأول مرة على منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S25 خلال أسبوعين تقريبًا، هناك طراز جديد تمامًا في المجموعة لن يتم الكشف عنه في هذا الحدث. وهو الهاتف Galaxy S25 Slim، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام، والذي ظهر الآن لأول مرة على منصة Geekbench.

وكما كشف المُسرب Jukanlosreve، فقد تم رصد Galaxy S25 Slim على Geekbench. وتم إدراج الجهاز باسم “SM-S937U”، وتؤكد الإدخالات في القائمة وجود مجموعة شرائح رائدة من الجيل الحالي من Qualcomm – على وجه التحديد Snapdragon 8 Elite for Galaxy كما يتضح من سرعة المعالج التي تبلغ 4.47 جيجاهرتز. كما يتوافق حجم الذاكرة العشوائية البالغ 12 جيجابايت مع المواصفات المتداولة لطرازات سلسلة Galaxy S25 الأخرى.

ومن حيث الأداء، فإن الجهاز لا يُظهر نتائج مبهرة، كما هو معتاد في قوائم Geekbench المبكرة لهواتف Samsung – حيث سجلت النتائج 3005 و 6945 على التوالي للاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، وهي أقل بكثير من المعيار المعتاد لهواتف Snapdragon 8 Elite. ويُفترض أن S25 Slim يحتوي على مجموعة شرائح Qualcomm في معظم الأسواق، حيث تستمر معاناة Samsung مع Exynos 2500.

ووفقًا لتقارير سابقة، سيتم وضع Galaxy S25 Slim في مرتبة ما بين Galaxy S25 Plus و S25 Ultra، ومن المتوقع أن يتم تسعيره وفقًا لذلك. ويقال إن الجهاز المتميز يبلغ سمكه أقل من 7 مم وسيحتوي على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. وأيضاً من المحتمل أن يأتي مزودًا ببطارية أصغر من بطارية Galaxy S25 Plus التي يُشاع أنها ستكون بقوة 4900 مللي أمبير.

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