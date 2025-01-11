تكنولوجيا: Apple Intelligence يستهلك المزيد من الذاكرة العشوائية مع الوقت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن أبل كانت تدرك أن ذكاءها الاصطناعي سوف يستهلك قدراً كبيراً الذاكرة العشوائية لأجهزتها على المدى الطويل، لكن لم يتوقع المطورون مدى سرعة هذا التأثير. فبينما تم تخصيص 4 جيجابايت فقط لـ Apple Intelligence عند إطلاقه في السوق في أكتوبر، لوحظ الآن ارتفاع الرقم الآن إلى 7 جيجابايت، كما هو موضح في متطلبات النظام الحالية.

وإذا استمر هذا النمو أي بمعدل زيادة 3 جيجابايت في شهرين، فقد تواجه أجهزة iPhone ذات الذاكرة العشوائية المنخفضة صعوبات قريبًا.

نظريًا، يمكن حل المشكلة عن طريق إيقاف بعض الوظائف، لكن هذا الخيار غير متاح حاليا. لذا، سيضطر المستخدمون الذين لا يرغبون في الاستغناء عن Apple Intelligence إلى شراء هاتف جديد في المستقبل، وهو أمر قد يكون مفيدًا للتخلص من أجهزة iPhone القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية. ولكن في نفس الوقت ليس الحل الأمثل.

على الرغم من وجود ميزات للحاجة إلى مساحة التخزين الأكبر لإضافة مميزات ومحتوى جديد. وكمثال على ذلك، وظيفة “Image Playground” التي تم إطلاقها في ديسمبر 2024. تسمح هذه الوظيفة، من ضمن ميزات أخرى، بإنشاء صور هزلية، مع إمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مكتبة الصور الشخصية إذا رغب المستخدم. كما يُمكن إنشاء رموز تعبيرية جديدة بسهولة.

المصدر