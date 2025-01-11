شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا تعبث معها.. دراسة تكشف تأثير سم النمل المخملي على الثدييات والحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النمل المخملي، أو ما يعرف بـ "قاتل البقر" وعلى الرغم من اسمه فهو ليس نملًا بل دبابير طفيلية معروفة بلسعاتها المؤلمة، وتمتلك هذه الحشرات سمًا قويًا قادرًا على التأثير على أهداف جزيئية مختلفة اعتمادًا على الأنواع التي تواجهها، آلياتها الدفاعية، والتي تشمل السم والألوان التحذيرية والهياكل الخارجية القاسية والأصوات الفريدة عند التهديد، جعلتها لا تقهر تقريبًا للحيوانات المفترسة، وأثار هذا التنوع فضول الباحثين الذين يدرسون تأثيرات سمها على مخلوقات مختلفة.

دراسة تسلط الضوء على الآليات المزدوجة في سم النمل المخملي

ووفقًا لدراسة نُشرت في Current Biology، يعمل سم النمل المخملي بشكل مختلف عبر الأنواع، ووجد الباحثون، بما في ذلك ليديا بورجون، عالمة الأعصاب الحسية في جامعة إنديانا بلومنجتون، أن الببتيدات المميزة في السم تؤثر على الثدييات والحشرات بطرق فريدة، وكشفت التجارب التي أجريت على سم نملة المخمل القرمزي (Dasymutilla occidentalis) أن الببتيدات المحددة تستهدف الخلايا العصبية الحسية بشكل مختلف في الحشرات والثدييات.

كما ورد في Science News، في الحشرات، يقوم ببتيد يسمى Do6a بتنشيط الخلايا العصبية الحساسة للمحفزات الضارة بشكل خاص، ومع ذلك، في الثدييات مثل الفئران، يتم تحفيز الألم بواسطة ببتيدين أقل وفرة، Do10a وDo13a، وتعمل هذه الببتيدات على تنشيط مجموعة واسعة من الخلايا العصبية الحسية، مما يؤدي إلى استجابة عامة للألم، وتشير النتائج إلى أن سم نملة المخمل يصمم تأثيراته بناءً على بيولوجيا المتلقي، مما يعرض مثالاً نادرًا للسم متعدد الأهداف.

التداعيات الأوسع للبحث

أشار جوزيف ويلسون، عالم البيئة التطورية في جامعة ولاية يوتا، إلى مجلة ساينس نيوز، إلى أن الترسانة الدفاعية الواسعة النطاق لنمل المخمل يمكن ربطها بضغوط تطورية من الحيوانات المفترسة غير المعروفة، وخاصة الحشرات، واقترح أنه في حين أن سمها يردع مجموعة واسعة من الأنواع بشكل فعال، فإن تطورها ربما تأثر بتفاعلات بيئية محددة.

وأكد سام روبنسون، عالم السموم في جامعة كوينزلاند، أن هذا النوع من السموم واسعة النطاق، على الرغم من ندرته، قد لا يكون فريدًا، حيث يتم اختبار معظم السموم على أنواع محدودة، وتقدم الدراسة رؤى جديدة حول تطور السم وتثير تساؤلات حول العوامل البيئية التي تدفع إلى تطوير مثل هذه الاستراتيجيات الدفاعية المعقدة