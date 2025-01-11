شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاميرا iPhone 17 Pro .. قدرات تصوير أقوى بدقة 48 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت Apple، العام الماضي في تحديث الكاميرا لتكون فائقة الاتساع في هاتف iPhone 16 Pro، ومن المتوقع أن تزود iPhone 17 Pro بوحدة تليفوتوغرافي جديدة.

وتذهب الشائعات التي تفيد بأن الكاميرا المقربة بدقة 12 ميجابكسل سيتم استبدالها بكاميرا منظار بدقة 48 ميجابكسل، كما سيتم ترقية الكاميرا الأمامية من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، ومن المتوقع أيضا أن الكاميرا الأمامية ستتمتع أيضًا بقدرات تصوير فيديو أفضل.

كاميرا iPhone 17 Pro

وفقًا لتقرير سابق، ستتميز الكاميرا الأمامية بعدسة مكونة من ستة عناصر، وهو ما سيكون تحسنًا على عناصر العدسة البلاستيكية الخمسة الحالية، ومن المتوقع أن تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر بنفس حجم iPhone 16 Pro، لكنها قد تتميز بعدسة بلاستيكية زجاجية، تمامًا مثل الكاميرا المقربة.

وستوفر هذه العدسات الهجينة المصنوعة من الزجاج والبلاستيك أداءً بصريًا أفضل وتساعد الهاتف الجديد على التفوق على الهواتف الذكية الأخرى ذات الكاميرات العالية، و من الناحية النظرية، من المفترض أن تعمل على تحسين جودة الصورة بالإضافة إلى الأداء في الإضاءة المنخفضة.

وكان iPhone 15 Pro Max أول هاتف من Apple يتميز بمزيج هجين من الزجاج والبلاستيك يسمى 1G3P، وهو اختصار لعنصر زجاجي واحد، وثلاثة عناصر بلاستيكية.

كما يُشاع أن سلسلة iPhone 17 Pro ستتميز بجزيرة كاميرا أفقية تشبه Pixel، وقد تتحول الموديلات أيضًا من الألومنيوم إلى التيتانيوم وتأتي بتصميم خلفي جزئيًا من الزجاج وجزئيًا من الألومنيوم

كما يُشاع أن شركة Apple ستستخدم عدسة بصرية جديدة تسمى metalens لجهاز Face ID، والتي من المفترض أن تساعدها في تقليص حجم Dynamic Island، مما ينتج عنه تصميم أمامي محدث قليلاً لأول مرة منذ إصدار سلسلة iPhone 14.