شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعلن عن تطوير جديد فى ChatGPT لتفاعلات أكثر خصوصية للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم OpenAI طريقة جديدة للمستخدمين لتخصيص تفاعلاتهم مع ChatGPT، برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغ بعض المستخدمين على X أن قائمة التعليمات المخصصة الحالية لـ ChatGPT على الويب قد تم تجديدها بحقول جديدة.

وبات الآن، بمقدور المستخدمين تحديد الاسم أو اللقب المفضل، ومهنتهم، والأشياء الأخرى التي يرغبون في أن يعرفها ChatGPT عنهم، و"السمات" التي يرغبون في أن يتمتع بها برنامج الدردشة الآلي، حيث يقترح OpenAI سمات مثل "الدردشة"

ومن المحتمل أن تكون القائمة الجديدة بمثابة تغيير جمالي أكثر من كونها ترقية تقنية عميقة، حيث استخدمت ميزة التعليمات المخصصة القديمة ما يُعرف بالهندسة السريعة لتوجيه أسلوب ونبرة ChatGPT في الأساس، حيث قامت "بتجهيز" الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتشغيل ChatGPT بفقرة من التعليمات المقدمة من المستخدم بحيث تلتزم إجاباتها بتلك المتطلبات والتفضيلات.

ومن جانبها، قالت OpenAI سابقًا إنها تطبق الإشراف على التعليمات المخصصة للتحقق مما إذا كانت تلتزم بشروط الاستخدام الخاصة بها، ومن المفترض أن هذا لم يتغير مع إعدادات التخصيص المجددة.

وقد سعت شركة OpenAI إلى تحسين ChatGPT مع نمو قاعدة مستخدميها، وإضافة إمكانات مثل البحث المباشر على الويب وواجهة "Canvas" المصممة لمشاريع الكتابة والبرمجة.

وقالت الشركة في ديسمبر إن أكثر من 300 مليون شخص يستخدمون برنامج الدردشة الآلي كل أسبوع.