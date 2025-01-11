تكنولوجيا: شاومي تطلق Redmi Note 14 Pro 5G عالميًا بكاميرا 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 14 Pro 5G عالميًا، وهو واحد من خمسة هواتف ذكية أطلقتها الشركة اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من تقديم Poco X7 و Poco X7 Pro و Poco X7 Pro Iron Man Edition. وللإشارة، فإن إصدارات الشركة الأخرى اليوم هي Redmi Note 14 Pro Plus 5G و Redmi Note 14 Pro 4G ونسختين من Redmi Note 14.

Redmi Note 14 Pro 5G التصميم والمواصفات

ظاهريًا، يبدو الإصدار العالمي من Redmi Note 14 Pro 5G مطابقًا للنسخة التي أطلقتها شاومي الشهر الماضي في الهند. يتميز الهاتف بغطاء كاميرا بارز مع ثلاثة مستشعرات خلفية وشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.67 بوصة. تتميز الشاشة بدقة 2712 × 1220 (1.5K) مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 3000 شمعة، تمامًا مثل Redmi Note 14 Pro Plus 5G.

الكاميرا

مع ذلك، يبدو أن شاومي قد زودت Redmi Note 14 Pro 5G بنفس الكاميرا الأساسية مثل Redmi Note 13 Pro 5G العام الماضي لإصداره العالمي الكامل. بمعنى آخر، يحتوي الجهاز على مستشعر 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري بحجم مستشعر 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/1.65، مقارنة بمستشعر 50 ميجابكسل و 1/1.96 بوصة وفتحة عدسة f/1.5 الموجود في إصدارات Redmi Note 14 Pro 5G السابقة.

مواصفات أخرى

تبقى جميع مكونات الكاميرا الأخرى دون تغيير، وكذلك قدرات الشحن السلكي 45 واط ومعالج MediaTek Dimensity 7300 Ultra. لكن، استبدلت شاومي بطارية السليكون والكربون (Si/C) بسعة 5500 مللي أمبير الموجودة في إصدارات Redmi Note 14 Pro 5G الأخرى ببطارية أقل سعة 5110 مللي أمبير.

السعر والتوافر

سيبدأ بيع Redmi Note 14 Pro 5G في 15 يناير بسعر يبدأ من 399.90 يورو لنسخة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين. سيكون الجهاز متاحًا أيضًا مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من التخزين، ولكن مع زيادة 50 يورو.

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