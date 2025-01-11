شكرا لقرائتكم خبر عن أفقر رئيس في العالم يرفض العلاج ويودع مواطنيه في لحظاته الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا والذي لقب بأفقر رئيس في العالم نتيجة أنماط حياته التي تختلف عن جميع رؤوساء العالم، رفضه تلقي المزيد من العلاج من مرض السرطان.

وأضاف أن جسده لا يتحمل الجراحة أو العلاج الكيميائي. وفي مقابلة صحفية ودع مواطنيه.

ويخطط موخيكا لقضاء أيامه الأخيرة في المزرعة التي عاش فيها خلال فترة ولايته الرئاسية 2010-2015، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل حتى النهاية، تاركا وراءه صورة الشخص المتواضع والمجتهد.

وأصبح تصريح موخيكا البالغ من العمر 89 عاما أحد أهم الأخبار في أميركا اللاتينية. وتنشر صحف ومجلات البلدان الرائدة أقواله على الصفحات الأولى من الصحف.

الرئيس السابق لأوروغواي معروف على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهو يحظى بالاحترام ليس فقط من قبل السياسيين اليساريين، الذين ينتمي إليهم، ولكن أيضا من قبل الأشخاص ذوي الآراء اليمينية.

ورفض رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا، الحصول على أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ.

ويطلق على موخيكا لقب "أفقر رئيس في العالم"، حيث كان يعيش دائما في منزله الريفي، حتى عندما كان رئيسا للدولة، ويتبرع براتبه للأعمال الخيرية، ويكتفي بعشره فقط، ومنذ عام 2010 حيث تولى رئاسة البلاد لم يمتلك سوى سيارة فولكسفاغن قديمة نوع "الخنفساء" من طراز عام 1987.