شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان قاموا بدعوتها لمنزلهم...لن تصدق ماذا فعل شباب سعوديين بسيدة ايطالية في مدينة حائل"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في لفتة رائعة ، قام شباب سعوديين من مدينة حائل بتقديم واجب الضيافة لسيدة ايطالية رحالة، تجوب العالم بواسطة سيارتها . واستقبل الشباب السعوديين الرحالة الإيطالية البالغة من العمر ٨١ عام ، والتي أعربت عن عشقها للترحال واستكشاف الثقافات الجديدة مؤكدة أن المملكة من أعظم الدول التي زارتها . وأعربت السائحة الإيطالية عن شكرها للشباب السعوديين على حسن استقبالهم وضيافتهم لها ،مشيدة بكرم السعوديين ،مؤكدة أن تجربة زيارتها للمملكة من أفضل التجارب التي مرت بها .

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