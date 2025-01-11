شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء عليه بالضرب.. أول صورة للممثل عبد المنعم عمايري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت مريم عمايري، ابنة الفنان عبد المنعم عمايري صورة لوالدها وهو على سرير المستشفى، باديا عليه التعب والانهكاك من حادث الاعتداء الذي تعرض له في العاصمة السورية دمشق. وظهر عمايري في الصورة على سرير والمصل معلق بيده في مكان يبدو أنه مستشفى. وعقب انتشار الخبر، تداول نشطاء شائعات تتحدث عن نفي عبد المنعم عمايري لموضوع تعرضه للضرب، ما دفع ابنته مريم إلى حسم الجدل من خلال مشاركة ستوري عبر إنستغرام كتبت فيها : "عبد المنعم عمايري لن ينفي والخبر صحيح". وكتبت مريم: "أين القانون والأخلاق، دينك لا يسمح لك بسماع الكفر ولكن يسمح لك أن تضرب شخص أكبر من والدك حتى يغمى عليه".

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