السوبر الإسباني: ريال مدريد "لتفادي أخطاء" الكلاسيكو الأخير

الرياص - اسماء السيد - جدة : سيتمكن لاعبو ريال مدريد الإسباني من الثأر لخسارتهم القاسية أمام غريمهم برشلونة برباعية نظيفة إذا تفادوا ارتكاب الأخطاء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، الأحد في السعودية، بحسب مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان برشلونة سحق ريال مدريد برباعية نظيفة في معقله سانتياغو برنابيو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الدوري المحلي، لكن مستواه شهد تراجعا أخيرا، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في سبع مباريات في الليغا، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن ريال المتصدر وثلاث عن الفريق العاصمي الآخر أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت في جدة "علينا التفكير في تلك المباراة بطبيعة الحال، لقد هزمونا، ولقد أجرينا تقييما واضحا لما حصل".

تابع "بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم واجهنا مشكلات في الشوط الثاني، لذا علينا تكرار الأشياء الجيدة وتفادي ارتكاب الأخطاء".

أردف المدرب المحنك "الكلاسيكو يحمل ضغوطا إضافية عندما يكون نهائيا، لعبنا كثيرا ضد برشلونة، ومواجهتهم في مباراة نهائية تعطي نكهة إضافية".

ولا يزال "الفريق الملكي" يبحث عن توازن بين هجومه ودفاعه، بعد قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان الصيف الماضي.

إلى جانب نجم الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنكليزي جود بيلينغهام، يملك مدريد أفضلية واضحة على خصومه، لكنهم قد يعرضون الفريق للضرر بحال عدم تركيزهم على الناحية الدفاعية.

واعتبر أنشيلوتي انه في مباريات الكلاسيكو الأخيرة "تغلبت الموهبة الفردية على توازن الفريق. أحد الجوانب الهامة غدا سيكون التوازن والعمل الجماعي الدفاعي".

تابع "إذا دافعت جيدا، تملك حظوظا أكبر بالفوز".

وكان أنشيلوتي قال سابقا ان اسوأ ذكرى له من العام 2024 الذي حقق فيه نجاحات كبيرة محرزا لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، كانت الخسارة أمام برشلونة.

شرح "نحن قريبون من لقب آخر، نفكر بتفاؤل، لكننا نعرف انه في كرة القدم كل الامور واردة، خصوصا عندما يكون الخصم قويا وينافس بشكل جيد مثل برشلونة".

وكان ريال أحرز هذا الموسم لقبي الكاس السوبر الأوروبية وكأس القارات للأندية في الدوحة.

أضاف أنشيلوتي "فريقنا تحسن، ولا شك حيال ذلك. لن تكون الخسارة جيدة، لكن الفريق لن يتراجع، سيتابع تقدمه".

غافي وأولمو

وسيكون لاعب وسط برشلونة داني أولمو جاهزا للعب، بعد أن سمح المجلس الرياضي الإسباني للفريق الكاتالوني بإشراكه مع زميله باو فيكتور بصورة موقتة الأربعاء.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

وبات أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني الى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.

ورأى أنشيلوتي الذي رفض إبداء رأيه في القضية التي هزت الوسط الرياضي الإسباني "سيلعب أولمو وعلينا تقليص جودته".

وقال مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك إن أولمو كان جاهزا للعب، لكنه ألمح إلى انه قد لا يبدأ المباراة بعد تألق الشاب غافي في نصف النهائي ضد أتلتيك بلباو عندما لعب في مركز لاعب الوسط الهجومي.

شرح فليك "قدم غافي أداء رائعا ضد أتلتيك، لديه الثقة.... أعتقد انه سيلعب، لكني لست متأكدا بنسبة 100% من سيلعب".

وستكون الفرصة متاحة لفليك أن يحرز أول ألقابه مع برشلونة "بحال فوزنا، سنحظى بثقة إضافية لباقي الموسم. الفوز في المباراة سيعني الكثير للجميع".

وكان برشلونة فاز على بلباو 2 0 في نصف النهائي بهدفي غافي ولامين جمال، فيما تغلب ريال على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيلينغهام ورودريغو هدف عكسي.