الجيش الروسي أكد التقدّم ميدانيا شمال غرب مدينة كوراخوف الأوكرانية

أكد الجيش الروسي "التقدّم ميدانيا شمال غرب مدينة كوراخوف الأوكرانية"، التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع وتشكل معقلا رئيسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "وحدات من مجموعة الوسط حررت بلدة شيفتشينكو على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب وسط كوراخوف".
وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن "السيطرة على بلدة شيفتشينكو تسمح بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف ومواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك".
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