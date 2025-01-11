افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم بالفعل سد 90٪ من الفجوات في صفقة الاسرى"، مشيرة الى أن "هناك خلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى للصفقة إلى المرحلة الثانية".
ولفتت الى "جدل بين الجهات بشأن الصياغة القانونية للصفقة وكل جهة تصر على حرية عمل خاصة به".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: تم بالفعل سد 90٪ من الفجوات في صفقة الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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