يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: تم بالفعل سد 90٪ من الفجوات في صفقة الاسرى

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم بالفعل سد 90٪ من الفجوات في صفقة الاسرى"، مشيرة الى أن "هناك خلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى للصفقة إلى المرحلة الثانية".

ولفتت الى "جدل بين الجهات بشأن الصياغة القانونية للصفقة وكل جهة تصر على حرية عمل خاصة به".