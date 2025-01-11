أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرة مسيّرة (درون) إسرائيليّة ألقت قنبلةً صوتيّةً على مواطنين كانوا يقومون بنقل أثاث من منزلهم في عيترون. وبالتّزامن، قامت جرّافة إسرائيليّة بأعمال تجريف في محيط مركز الحمرا التّابع للجيش اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مواطنين كانوا ينقلون أثاث منزلهم في عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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