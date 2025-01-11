خواجة: لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر

أشار النائب محمد خواجة، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "اللبنانيين متعطشين للمرحلة الجديدة ونأمل أن نطوي المرحلة السابقة والأغلبية التي حصل عليها الرئيس بالانتخابات مفترض أن تنعكس على الجو العام".

ولفت خواجة، الى ان "من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلق الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق"، مضيفاً "هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية".

وذكر أنه "لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر"، مشددةً على "ضرورة تطوير قانون الانتخاب بالنسبية وتوسيع الدوائر ان لم يكن دائرة واحدة وهي الطريق نحو الغاء الطائفية".