ميقاتي غادر الى سوريا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أحمد الشرع

غادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيروت قبل ظهر اليوم الى سوريا في زيارة تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة من قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

ويضم الوفد اللبناني الى سوريا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام للامن العام العميد حسن شقير.