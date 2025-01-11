أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "توجه دورية مؤللة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لإزالة السواتر الترابية في مثلث القوزح وإعادة التمركز في مراكز الجيش في الصالحاني والقوزح ومدخل عيتا الشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية للجيش واليونيفيل توجهت لإزالة السواتر الترابية في مثلث القوزح واعادة تمركز الجيش بمراكزه في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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