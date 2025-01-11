بطولة إنكلترا: إيفرتون المهدد بالهبوط يستعين بمدربه السابق مويس

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : عاد الاسكتلندي ديفيد مويس لتدريب نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بدلا من شون دايش المقال لسوء النتائج، بحسب ما أعلن فريق مدينة ليفربول السبت.

وجاء في بيان النادي "يُعدّ ديفيد من أكثر وأنجح المدربين في الدوري الإنكليزي، بعدما قاد إيفرتون في أكثر من 500 مباراة بين 2002 و2013".

تابع "يسعدنا انضمام ديفيد في هذه الفترة الهامة من تاريخ إيفرتون".

أردف "مع خبرة تمتد أكثر من عقد مع النادي، هو القائد المناسب لانهاء موسمنا الأخير في ملعب غوديسون بارك وبداية المشوار في ملعبنا الجديد. نتطلع للعمل مع ديفيد لبناء أسس حقبة جديدة في إيفرتون".

بدوره، قال مويس "من الرائع أن أعود! استمتعت بـ11 سنة رائعة وناجحة مع إيفرتون، ولم أتردد عندما أتيحت لي فرصة إعادة الانضمام إلى هذا النادي الرائع".

ولجأ مالك النادي، مجموعة فريدكين الأميركية، إلى مويس، بعد إقالة دايش الخميس قبل ساعات من الفوز على بيرتبورو في الدور الثالث من مسابقة الكأس.

وبحسب تقارير، وافق مويس على عقد لسنتين ونصف، بعد 12 سنة من رحيله لتدريب مانشستر يونايتد في فترة لم يوفّق فيها، حيث أقيل بعد أقل من 12 شهرا على خلافة السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون.

وكان ابن الحادية والستين من دون عمل، بعد تركه وست هام نهاية الموسم الماضي، حيث نجح بإعادة إطلاق مسيرته التدريبية وقاده إلى لقب كونفرنس ليغ في 2023، بعد فترات قصيرة مع ريال سوسييداد الإسباني وسندرلاند.

يخوض مباراته الأولى مع فريقه القديم، أمام أستون فيلا، الأربعاء في البرميرليغ.

وخلال فترته السابقة مع "توفيز"، حل في المركز الرابع في الدوري عام 2005 وبلغ نهائي الكأس في 2009.

وانتهت ولاية دايش الخميس، بعد الخسارة أمام بورنموث في 4 كانون الثاني/يناير.

وكان مدرب تشلسي السابق غراهام بوتر من المرشحين لتدريب إيفرتون، بيد انه انتقل إلى وست هام بدلا من الإسباني المقابل خولن لوبيتيغي، فيما فضل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربهتشه التركي، عدم تولي المتصل بحسب تقارير.

وستكون مهمة مويس الأولى إبعاد إيفرتون عن منطقة الهبوط، في وقت يستعد فيه النادي للانتقال إلى ملعب براملي مور دوك ستاديوم (53 ألف متفرج) بدءا من الموسم المقبل.

حقق دايش فوزا يتيما في آخر 11 مباراة، ليقف فريقه في المركز السادس عشر من أصل عشرين، على بعد نقطة يتيمة من منطقة الهبوط.