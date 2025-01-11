دورة أديلايد: كيز تفوز على صديقتها بيغولا وتحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - أديليد : فاجأت الأميركية ماديسون كيز مواطنتها جيسيكا بيغولا المصنفة سابعة عالميا، وهزمتها 6 3، 4 6، 6 1السبت، في نهائي دولة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب (500 نقطة) التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وكررت المصنفة العشرون عالميا انجازها في عام 2022، لتحرز اللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية.

وعادت كيز من وقت طبي مستقطع في المجموعة الثانية، لتلقي العلاج على ركبتها اليسرى، حيث فرضت صديقتها بيغولا مجموعة ثالثة حاسمة.

لكنها سيطرت عليها وحسمت المباراة من أول نقطة متاحة، لتتفرغ لمباراتها المقبلة في ملبورن أمام أميركية أخرى هي آن لي.

قالت كيز التي أحرزت في أيار/مايو الماضي لقب دورة ستراسبورغ الفرنسية "خاضت جيس أسبوعا رائعا، تخطت المباريات في الأدوار الأولى وبلغت النهائي".

تابعت "كانت بدايتي جيدة أيضا واتطلع لما ينتظرني في الموسم. لم أعد إلى هنا منذ 2022 عندما أحرزت اللقب. أشعر بأنه علي العودة كل سنة إلى أديلايد".

وأقرت بيغولا انها لم تكن الطرف الأفضل في المباراة "ضربتُ ثلاث كرات ناجحة (فقط)، كان الأمر صعبا. ضَرَبت مادي الكرة أقوى مما فعلت، قَدَّمَت مستوى رائعا في كرة المضرب".

تابعت المصنفة أولى في أديلايد "كان أسبوعا جيدا لبداية الموسم بالنسبة الي. أنا متحمسة لمواصلة المشوار في ملبورن".