الرئيس اللبناني يحدد مساره العربي: السعودية أولى وجهاتي الخارجية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، هنأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية وأدائه اليمين الدستورية. كما نقل الأمير محمد بن سلمان تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عون.

وخلال الاتصال، قدّم ولي العهد دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة المملكة، في خطوة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تفاصيل الاتصال، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي في إطار دعم المملكة المستمر للبنان وشعبه.

من جهته، أعرب الرئيس جوزيف عون عن شكره وتقديره للدعوة، مؤكداً أن المملكة ستكون أولى محطاته الخارجية بعد توليه منصبه. وقال عون، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن هذا القرار يعكس إيمانه بالدور التاريخي الذي لعبته السعودية في دعم لبنان وشعبه، وتعزيز العلاقات العربية للبنان في إطار محيطه الإقليمي.

وفي منشور على منصة "إكس"، أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن الرئيس عون ثمّن مواقف المملكة الداعمة للبنان، وأكد عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة ولي العهد، وتأكيداً على الدور العربي للبنان كأساس لعلاقاته الإقليمية والدولية.