شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الجزائر الأمنية تفكك عصابة احترفت النصب السيبرانى فى شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سطيف شرق الجزائر، من كشف خيوط أخطر الشبكات الإجرامية المختصة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "الشبكة تتكون من 7 أشخاص، حيث تم توقيفهم، مع استرجاع حواسيب محمولة، وبطاقات بنكية وبريدية ومبلغ مالي فاق 61 مليون سنتيم، راح ضحية جرائمهم 31 مواطنا من مختلف ولايات الوطن".

وأوضحت أن "حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة لشكوى تقدم بها مواطن حول تعرضه للنصب من طرف صفحة إلكترونية على مواقع التواصل حيث سلب منه مبلغ مالي قدر بـ 40 مليون سنتيم من حسابه البريدي.

وأسفرت التحريات عن كشف صفحات مواقع التواصل التي تروج لسلع وخدمات (سيارات سياحية، هواتف نقالة، تأشيرات لدول أوربية) بأسعار مغرية وبالتقسيط، وبث ومضات إشهارية لسلع ومنتجات ونشر تعليقات إيجابية توحي بمصداقية هذه الصفحات.

وفي سياق التحقيقات تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشركائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، بعد تنقل أفراد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية في سياق تمديد الاختصاص إلى الجزائر العاصمة.

كما كشفت التحريات عن "وجود 31 ضحية لهذا النشاط الإجرامي وهو رقم مرشح للارتفاع بالنظر للثروة التي كونها أفراد الشبكة والتي ناهزت 4 مليارات سنتيم ومباشرة تبييضها في مشاريع مختلفة".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة عن قضية "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وانتحال اسم الغير، والنصب من خلال استلام أموال بالاحتيال باستعمال تكنولوجيا الإعلام و الدخول عن طريق الغش إلى المنظومة الآلية للمعطيات".