شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من شابين سوريين عاشا في المملكة ويزوران سوريا لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر ‏شابان من سوريا وُلدا وعاشا في السعودية عن شكرهما وامتنانها للمملكة في أول زيارة لبلدهما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال أحد الشابين ؛” عشنا في الرياض لمدة ٢١ عام ولدنا فيها ، وهذه أول زيارة لنا لسوريا بعد تحرير البلاد من نظام بشار الأسد ، عشنا في السعودية وكانّها بلادنا ”

وأضاف” ما تقدمه المملكة خلال هذه الفترة نحن نفتخر به ويفتخر به كل سعودي وسعودية ، ولو أشكركم من اليوم حتى ١٠٠ عام لن أوفيكم حقكم ”

فيما قال أحمد الشمري :”هذه أول زيارة لي لسوريا بعد سقوط النظام ، ونشكر المملكة على جهودها ونشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الملك سلمان كل قصروا معنا”