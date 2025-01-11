أنجلينا جولي تتحدث عن دورها كمغنية في ماريا وتعترف "لقد كذبت"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 11:49 صباحاً - لا تزال النجمة العالمية أنجلينا جولي تروج لأحدث أفلامها ماريا Maria للمخرج بابلو لارين، عن سيرة مغنية الأوبرا ماريا كالاس، الذي يعيد تصور الأيام الأخيرة للمغنية، والذي شهد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لتتوالى من بعده عروض الفيلم في الكثير من الحفلات والمهرجانات العالمية.

ومع حضور جولي فعاليات مهرجان بالم سبرينغز السينمائي في نسخته الـ36، تحدثت النجمة عن الفيلم في مقابلة مع مجلة Variety، وكشفت عن جوانب أخرى من كواليس الفيلم، منها أنها كذبت وادعت قدرتها على الغناء.

أنجلينا جولي تدَّعي قدرتها على الغناء

خلال محادثة في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي، كشفت أنجلينا جولي في محادثة مع مجلة Variety، أنها كذبت بشأن استطاعتها الغناء عندما عرض عليها بابلو لارين الدور وسألها عن ذلك. وتذكرت كيف عرض عليها بابلو الدور وسألها عما إذا كانت تستطيع الغناء، فقالت جولي: "لقد كذبت. من الواضح أنه لا أحد يستطيع الغناء مثل ماريا. لا أحد. لكنني سأبذل قصارى جهدي"، وأوضحت أن السبب وراء ذلك هو الحصول على دور أسطورة الأوبرا ماريا كالاس.

وعلى الرغم من عدم وجود خبرة سابقة في الغناء، أخبرت نجمة هوليوود المخرج بابلو لارين بجرأة أنها تستطيع عزف لحن، وأنها ستفعل أي شيء لضمان الحصول على الدور، وأضافت: "لم أغنِّ أبداً. ذات مرة أخبرني شخص ما أنني لا أستطيع الغناء أو كان رافضاً بعض الشيء عندما غنيت ذات مرة، وقد أغلقني ذلك حقاً. لم أخبر أحداً أبداً، لكن كان جزءاً من حياتي قمت بحظره".

وفي حوارٍ سابق مع مجلة The Hollywood Reporter، تحدثت جولي عن استعدادها للدور، حيث تلقت دروساً كثيفة في الغناء؛ ما ساعدها على إعادة اكتشاف صوتها. وتحدثت بصراحة عن كيف كانت فرصة التدريب على هذا الدور بمنزلة عملية شفاء بالنسبة لها، بعد مرورها بالكثير من تجارب الحياة التي ساهمت في تغير صوتها.

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نصيحة أنجلينا جولي للفنانين الشباب: "هوليوود ليست المكان الأسهل"

تحدثت أنجلينا جولي عن بعض أصعب أجزاء الحياة والعمل في هوليوود، حيث قالت إنها تحب أن توضح للفنانين الشباب أنهم بحاجة إلى عيش حياة متكاملة، عندما تقابل فنانين شباب يطلبون منها النصيحة.

وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بمطاردة الدور التالي، ولكن بعيش الحياة على أكمل وجه. هناك الكثير مما يجب التركيز عليه فقط في الحصول على مهنة. أبحث عن طرق للعيش كفنان، والوجود مع الفنانين، ولكن أيضاً عيش حياة كاملة للغاية. إنها ليست عملاً صحياً في بعض الأحيان"، وتابعت: "إنه ليس المكان الأسهل، وليس المكان الذي يجب أن تعطي فيه كل شيء إذا كنت تعيش حياة كاملة".

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قصة فيلم MARIA

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يحكي فيلم ماريا القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، التي أُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات؛ ما جعلها نجمة أوبرا عالمية. تُوفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

الفيلم من بطولة أنجلينا جولي، بييرفرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، وهو من تأليف ستيفن نايت، ومن إخراج بابلو لارين.

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