5 صيحات مكياج 2025 تعود بقوة لتكون الأكثر رواجاً.. تجمع بين الجرأة والأنوثة الناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 11:49 صباحاً - يحمل عام 2025 في جعبته صيحات مكياج مميزة، تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، تعكس رغبة المرأة في التعبير عن جمالها بأساليب متعددة، تتنوع بين الإشراقة الطبيعية والجرأة الساحرة. إذا كنت من عشاق الموضة والجمال، وترغبين في مواكبة أحدث صيحات المكياج؛ فإن "الخليج 365" تستعرض لك 5 صيحات مكياج 2025 تتصدر منصات عروض الأزياء في أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، وتحقق رواجاً لافتاً على منصات الموضة والجمال، لتستلهمي إطلالتك المميزة بما يرضي ذوقك وشخصيتك.

المكياج الطبيعي المضيء لإطلالة ناعمة في عام 2025

من عرض لاكوست Lacoste في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

يعود المكياج الطبيعي المشرق أو المضيء، بقوة؛ ليتصدر صيحات مكياج 2025. يجمع هذا الأسلوب بين الجمال الطبيعي والبشرة المشعة بطريقة ناعمة وصحية. يرتكز هذا المكياج على تحقيق بشرة متوهجة باستخدام مستحضرات خفيفة تضفي لمعاناً طبيعياً من دون أن تبدو دهنية مع الهايلايتر الناعم لإضفاء لمسة مضيئة على مناطق معينة في الوجه. هذه الصيحة تناسب الإطلالات اليومية والعملية.

إذا كنتِ تبحثين عن مظهر بسيط وأنيق يبرز جمال ملامحك من دون مبالغة؛ فإن المكياج الغلو سيكون الخيار المثالي لاعتماده.

خطوات تطبيق المكياج الطبيعي الغلو

نظفي بشرتك جيداً بغسول مناسب لنوعها، ورطبيها بمرطب. طبقي برايمر مرطب، لخلق قاعدة ناعمة وتعزيز إشراقة بشرتك. اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة وسائلة؛ ما يمنح تغطية طبيعية. يمكنكِ أيضاً استخدام BB كريم أو CC كريم لتحقيق مظهر أكثر نعومة. طبقي الهايلايتر السائل أو الكريمي على النقاط على عظمتي الخدين، وجسر الأنف، وزوايا العين الداخلية، لإضاءة مميزة وطبيعية. لتعزيز مظهر البشرة الصحية، ضعي القليل من أحمر الخدود الكريمي بلون وردي أو خوخي. اختاري أحمر الشفاه النيود بصيغة الغلوس؛ لمنح شفتيك اللمعان الطبيعي. اكتفي بظلال عيون بلون محايد أو لامع خفيف، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا لإبراز الرموش بشكل طبيعي.

هذا النوع من المكياج يناسب جميع المناسبات، سواء للعمل أو للخروجات النهارية؛ لأنه يمنحكِ مظهراً طبيعياً ومتألقاً يعكس جمالك الداخلي.

مكياج العيون السموكي.. سر الإطلالة الجذابة والأنيقة في 2025

من عرض فيتيمينتس Vetements في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

كانت ولا تزال صيحة مكياج العيون السموكي من صيحات المكياج الكلاسيكي التي لا تغيب عن عالم الجمال. في 2025، يعود هذا الأسلوب بقوة مع تحديثات عصرية تضيف إليه لمسة جديدة من الجرأة والأناقة. يعتمد هذا المكياج على دمج الألوان الداكنة على الجفون العلوية بطريقة ناعمة ومتدرجة؛ ما يخلق تأثيراً ضبابياً جذاباً. الألوان التقليدية مثل الأسود والرمادي، إلى جانب الظلال العصرية مثل البرونزي والأزرق الداكن، تمنح المرأة خيارات متعددة تناسب جميع إطلالاتها، سواء النهارية أم المسائية.

إذا كنتِ تبحثين عن مظهر دراماتيكي وجذاب يعزز من سحر عينيكِ؛ فإن العيون السموكي هي الخيار المثالي.

خطوات تطبيق مكياج العيون السموكي

بعد تنظيف بشرتك وترطيبها، ضعي برايمر العيون، لضمان ثبات الظلال لفترة طويلة. استخدمي كونسيلر لتوحيد لون الجفن وإخفاء الشوائب، مثل الهالات السوداء. اختاري ظلال عيون بتدرجات البيج أو الرمادي الفاتح وطبقيه كقاعدة على كامل الجفن. استخدمي ظلالاً داكنة مثل الأسود أو البني الداكن عند الزاوية الخارجية للعين، وادمجيها باتجاه الداخل بحركات ناعمة. أضيفي لوناً متوسطاً، مثل الرمادي أو البرونزي، لدمج الألوان بين الجفن المتحرك والثابت. ارسمي خطاً ناعماً على الجفن العلوي باستخدام قلم كحل أو أيلاينر، وادمجيه للحصول على مظهر ناعم وضبابي. طبقي اللون الداكن نفسه على خط الرموش السفلي وادمجيه بلطف. أضيفي لمسات من الهايلايتر عند زاوية العين الداخلية وعظمة الحاجب، لإضاءة الإطلالة. ضعي طبقات من الماسكرا لإبراز الرموش وجعل العينين تبدوان أكثر اتساعاً. اختاري ألوان شفاه هادئة مثل النيود أو الوردي الفاتح لتوازن الإطلالة.

سواء كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة للسهرات أو إطلالة بسيطة، يمكنكِ تعديل كثافة السموكي ليناسب المناسبة.

صيحة مكياج ظلال العيون الملونة لإطلالة جريئة في العام 2025

من عرض كازابلانكا Casablanca في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

في عام 2025، تستمر صيحة ظلال العيون الملونة في الانتشار، حاملة معها طاقة جديدة وحيوية تضيف لمسة فنية وعصرية لإطلالة المرأة. هذه الصيحة اللافتة تتميز بمزيج من الألوان الجريئة والمشرقة التي تلهم النساء للتعبير عن شخصياتهن وإبداعهن. سواء كنتِ تفضلين الإطلالات الناعمة أو الجريئة، فإن مكياج العيون الملونة سيمنحك فرصة لتجديد أسلوبك بأسلوب مليء بالحيوية.

طريقة تطبيق مكياج الظلال الملونة بالخطوات

بعد تنظيف بشرتك وترطيبها، طبقي برايمر الجفون، لضمان ثبات ظل العيون. اختاري ألوان ظلال عيون بألوان مشرقة وجريئة مثل الأزرق الملكي، أو البنفسجي، أو الأخضر الزمردي، أو البرتقالي الناري. هذه الألوان تضفي طاقة حيوية وتبرز جمال عينيك بطريقة استثنائية. امزجي لونين أو أكثر من الظلال الملونة، للحصول على إطلالة مبتكرة. مثال على ذلك، ادمجي الظلال الأزرق مع الظلال الأصفر لإطلالة تنبض حيوية. كثفي رموشك بضربات خفيفة من الماسكرا. طبقي ضربات خفيفة من البلاشر الوردي الناعم عند عظمة خديك. اختاري أحمر الشفاه باللون النيود أو الوردي الناعم، للحفاظ على توازن إطلالتك. أخيراً، ثبتي مكياجك باستخدام رذاذ تثبيت المكياج.

صيحة مكياج الأيلاينر الهندسي لإطلالة عصرية في العام 2025

من عرض ألكسندر ماكوين Alexander McQueen في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

مع دخول عام 2025، يبرز مكياج الأيلاينر الهندسي كأحد أبرز اتجاهات الجمال التي تجمع بين الإبداع والجرأة. في هذه الصيحة، يتحول الأيلاينر من مجرد أداة لتحديد العين إلى وسيلة فنية لتصميم أشكال هندسية جريئة ومبتكرة تضيف بعداً جديداً للإطلالة. يتميز هذا الأسلوب بالخطوط الحادة والمتقنة التي تمنح الوجه لمسة عصرية تخطف الأنظار. إذا كنت ترغبين في تجربة مكياج استثنائي يعكس قوة شخصيتك؛ فإن الأيلاينر الهندسي سيكون خيارك الأمثل لعام 2025.

خطوات تطبيق مكياج الأيلاينر الهندسي

بعد تنظيف بشرتك جيداً وترطيبها، ضعي برايمر العيون، لتثبيت المكياج وضمان بقاء الخطوط ثابتة طوال اليوم. استخدمي قلم أيلاينر سائل بفرشاة دقيقة، لرسم خط حاد يمتد من الزاوية الداخلية للعين نحو الخارج، مع مراعاة الزاوية المناسبة لشكل عينيك. ارسمي خطاً آخر يمتد من منتصف الجفون نحو الخارج بشكل موازٍ للخط الأول، لخلق تصميم هندسي فريد. باستخدام فرشاة دقيقة وظلال سوداء، املئي الفراغات بين الخطوط للحصول على مظهر قوي وواضح. حافظي على مكياج البشرة والشفاه بسيطاً وناعماً، لضمان التركيز على مكياج العيون. اختاري ألوان شفاه طبيعية مثل النيود أو الوردي الفاتح. ثبتي مكياجك، برذاذ التثبيت للحفاظ على الأيلاينر الهندسي ثابتاً طوال اليوم.

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صيحة أحمر الشفاه الموحد والمطفي

من عرض ألتن Atlein في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تعود الشفاه الجريئة بألوان موحدة ومطفية بقوة إلى الواجهة في عام 2025، كواحدة من أبرز صيحات الجمال، لتعكس الثقة والجرأة. يتميز هذا النمط بأنه يتيح للمرأة إبراز شفتيها مع مكياج عيون بسيط. تعتمد هذه الصيحة على تطبيق لون قوي وموحد على الشفاه دون استخدام تدرجات أو تأثيرات معقدة. الألوان الجريئة مثل البنفسجي العميق، والبني المائل للنحاسي، وحتى البرتقالي الناري، هي الخيارات المثالية لتحقيق مظهر جذاب ولافت.

خطوات تطبيق مكياج الشفاه الموحد والمطفي