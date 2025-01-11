مشاهير يقدمون يد العون والمساعدة لضحايا حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 01:19 مساءً - كارثة إنسانية يعيشها سكان منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث تعرض الكثير من السكان- منهم مشاهير هوليوود- لخسارة منازلهم بعد أن التهمتها ألسنة النيران التي اشتعلت في الغابات منذ أيام، وحتى من لم يخسروا منازلهم، فقد أُجبروا على تركها حفاظاً على حياتهم.

ولم يقف المجتمع مكتوف الأيدي أمام هذه الكارثة، بل تحرك الكثير منهم لدعم الضحايا ممن فقدوا منازلهم وأمتعتهم، وتعهدوا، بل وقاموا، بتقديم العون والمساعدة والتبرعات.

مارك زوكربيرغ

مارك زوكربيرغ هو مؤسس موقع ميتا Meta وثالث أغنى شخص في العالم، وقد قام هو وزوجته بريسيلا بالتبرع شخصياً لجهود الإغاثة.

كما قال مؤسس شركة KIND Snacks الملياردير دانييل لوبيتزكي إن مؤسسته الخيرية Frontline Impact Project تعمل على توفير ليس فقط الإمدادات، ولكن أيضاً الشعور بالأمل والرعاية للمتضررين.

شركة ديزني تتعهد بتقديم 15 مليون دولار

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صرَّحت شركة ديزني بأنها ستتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للاستجابة للحرائق والمساعدة في إعادة البناء، وقالت إن الأموال ستوزع على عدة مجموعات، بما في ذلك الصليب الأحمر الأمريكي ومؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وبنك الطعام الإقليمي في لوس أنجلوس.

أنجلينا جولي وابنها نوكس

قامت أنجلينا جولي وابنها نوكس، البالغ من العمر 16 عاماً، بشراء الضروريات من الطعام وزجاجات المياه، وتوزيعها لمن هم في حاجة إليها مع استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وقالت جولي، 49 عاماً، لصحيفة Daily Mail، إنها كانت قلقة للغاية بشأن الموقف وكانت تستضيف أشخاصاً في منزلها في لوس فيليز، وقالت للصحيفة: "في الوقت الحالي، أعتني بالأشخاص المقربين مني وأستقبلهم في منزلي".

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جيمي لي كورتيس

تبرعت جيمي لي كورتيس بمبلغ مليون دولار لجهود الإغاثة من حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، وكتبت الممثلة على إنستغرام يوم الخميس: "بينما لا يزال الحريق مستمراً وإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا وإدارة إطفاء لوس أنجلوس وجميع المستجيبين الأوائل والوكالات المتاحة للمشاركة في مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح لا يزالون يعملون بجد والجيران والأصدقاء يتجمعون معاً لإنقاذ بعضهم البعض، تعهدت أنا وزوجي وأطفالنا بمبلغ مليون دولار من مؤسستنا العائلية لبدء صندوق دعم لمدينتنا ودولتنا العظيمة والأشخاص العظماء الذين يعيشون ويحبون هناك"، وأضافت: "أنا على اتصال مع الحاكم نيوسوم والعمدة باس والسيناتور شيف بشأن المكان الذي يجب توجيه هذه الأموال إليه لتحقيق أكبر قدر من التأثير".

باريس هيلتون،

بعد أن شاهدت بأعينها منزلها وهو يحترق في ماليبو، أعلنت باريس هيلتون أنها مستعدة لمساعدة الآخرين المحتاجين، وقالت عبر حسابها بإنستغرام: "قلبي مع كل من تأثر بالحرائق المدمرة هنا في لوس أنجلوس، بينما فقدت منزلي في ماليبو، فإن أفكاري مع العائلات التي لا تُعد ولا تُحصى التي فقدت الكثير- منازلهم، وتذكاراتهم العزيزة، والمجتمعات التي أحبوها، وشعورهم بالاستقرار، كأم، لا يمكنني تخيل الألم والخوف من عدم وجود مكان آمن لأطفالكم".

وتطلق هيلتون صندوق طوارئ من خلال مؤسستها غير الربحية 11:11 Media Impact لدعم الأسر النازحة التي لديها أطفال صغار، كما كتبت: "سأبدأ بمساهمة شخصية بقيمة 100 ألف دولار وسأقوم بجمع مبالغ إضافية تصل إلى 100 ألف دولار أخرى. أنا أبحث عن آخرين للتبرع ومضاهاة التبرع معي للقيام بدورنا!"

وقالت هيلتون إنها تعمل مع منظمة الإغاثة الطارئة CORE، وستوفر التبرعات مساكن قصيرة الأجل وإقامات فندقية للأسر، وتسليم الضروريات والإمدادات إلى مراكز الإخلاء ودعم ملاجئ الحيوانات المحلية.

الأمير هاري وميغان ماركل

قدم الأمير هاري وميغان ماركل دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، حيث فتح الزوجان منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كل من الزوجين الملكيين مع مؤسسة "Archewell " الخاصة بهما لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة، كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.

كما تعمل أيضاً العائلة مع مطعم تابع للشيف خوسيه أندريس، وهو شريك قديم لمؤسسة Archewell الخيرية التابعة للأمير هاري وميغان لتقديم المزيد من جهود الإغاثة، كما تبرع هاري وميغان أيضاً بالإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى الملابس ومستلزمات الأطفال.

كايلي جينر

أعلنت كايلي جينر، أصغر عضو في عائلة كارداشيان جينر، أنها ستقدم تبرعاً غير محدد لصندوق الإغاثة من الحرائق والكوارث التابع لمؤسسة California Fire Foundation، وهو امتداد لمؤسسة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا California Fire Foundation.

هالي بيري وشارون ستون

أعربت الممثلتان هالي بيري وشارون ستون عن دعمهما لمتجر محلي لبيع الملابس والسلع المنزلية، والذي تحول إلى متجر مؤقت لأولئك الذين يحتاجون إلى الملابس بعد أن فقدوا منازلهم في الحريق.

الدوري الوطني لكرة القدم NFL

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سيبيع الدوري الوطني لكرة القدم NFL قبعات وقمصان فريقي تشارجرز ورامز Rams وChargers لصالح مؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس LAFD والصليب الأحمر الأمريكي؛ كما تتبرع الرابطة بمبلغ 5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الحرائق بقيادة مساهمات فردية من الأندية والمجموعات الملكية.

حرائق غابات لوس أنجلوس

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هناك خمسة حرائق كبيرة مشتعلة في محيط لوس أنجلوس، بما في ذلك حريق باليساديس Palisades، الذي أحرق ما يقرب من 20 ألف فدان وتم احتواؤه، حريق إيتون Eaton، الذي أحرق ما يقرب من 14 ألف فدان، حريق ليديا Lidia بالقرب من غابة أنجلوس Angeles الوطنية، حريق هورست Hurst بالقرب من سان فرناندو San Fernando، وحريق كنيث Kenneth خارج كالابازاس Calabasas مباشرة.

المنطقة الأكثر تضرراً حتى الآن، باسيفيك باليساديس، هي موطن لعشرات المشاهير والمعالم المحلية، وقد فقد العديد من النجوم منازلهم في الحريق منهم الممثل آدم برودي وزوجته الممثلة ليجتون ميستر، مدرب فريق لوس أنجلوس ليكرز جيه جيه ريديك، باريس هيلتون، بيلي كريستال، تينا نولز، نجوم تليفزيون الواقع هايدي مونتاج وسبنسر برات، أنتوني هوبكز، والمزيد.

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