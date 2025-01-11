شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة وصواعق رعدية ممطرة على جازان حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة، على منطقة جازان تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، تشمل تأثيراتها المصاحبة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.‏

طقس المملكةحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني من طقس المنطقة الشرقية غدًا الاحد، مشيرة إلى هطول أمطار على عدد من الأماكن بالمنطقة.وأشارت إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من خفيفة الى متوسطة على المنطقة الشرقية (الدمام –الخبر-الظهران –الجبيل –الاحساء –سلوى-رأس تنورة) غدًا الأحد.وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة عسير.كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.