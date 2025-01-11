نجوى إبراهيم تفكر في الاعتزال.. ما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 05:53 مساءً - فاجأت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم جمهورها بتفكيرها بشكلٍ جدي في اتخاذ خطوة الاعتزال والابتعاد عن الأضواء.

اعتزال نجوى إبراهيم

تحدثتعن هذا الأمر بوضوح خلال برنامجها الإذاعي الشهير "بيت العز"، وقالت لجمهورها نصاً: "ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال".وتابعت قائلة: "أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح إللي طالع من جوه قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي نجوي إبراهيم مع هذا الخبر، وأكد عدد كبير منهم انزعاجهم من هذا الأمر، وأشادوا بالبرنامج الذي تقدمه وأكدوا على ارتباطهم بها وإعجابهم بمشوارها المهني.

الجدير بالذكر أن نجوى إبراهيم أعلنت منذ فترة طويلة إصابتها بمرض السرطان وخوضها رحلة علاج قوية مع هذا المرض، لكنها فيما بعد أعلنت تعافيها التام من هذا المرض وأنها استعادت صحتها من جديد.

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