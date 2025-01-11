أنجلينا جولي تفتح منزلها لمُتضرري حرائق لوس أنجلوس وأبناؤها يُقنعونها بالحديث عن تفاصيل طلاقها

أنجلينا جولي تعيش حالةً من الحُزن بسبب حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 07:23 مساءً - دوماً ما تسعى النجمة العالميةAngelina Jolie إلى تقديم المُساعدات ويد العون لكل من حولها وامتلكت رصيداً كبيراً من الأعمال الخيرية طوال مسيرتها بعالم السينما والمشاهير.ومع اندلاع حرائق الغابات في لوس أنجلوس الأخيرة والتي تصدرت المشهد الإعلامي حول العالم، لم تتوقف النجمةعن تقديم الدعم لمن تضرروا من تلك الحرائق، على الرغم بأن حياتها الشخصية تواجه العديد من الأزمات بعد انفصالها عن النجم براد بيت.وكانت قد قررت النجمة أنجلينا جولي فتح منزلها للأصدقاء الذين قد اضطروا إلى إخلاء منطقة لوس أنجلوس هذا الأسبوع بسبب حرائق الغابات، وقال مصدر لـ"People" إن أنجلينا تعيش حالةً من الحزن على من تضرروا من الحرائق وتركوا منازلهم، ولذلك هي تفعل قصارى جهدها لتقديم المُساعدة لهم، مما جعلها تُقرر فتح منزلها لأصدقائها الذين تركوا بيوتهم.ولم يتوقف دعم النجمةللمُتضررين عند هذا الحد، بل قامت بصحبة نجلها نوكس البالغ من العمر 16 عاماً، بشراء عدد من المواد الضرورية من الطعام وزجاجات المياه، وتوزيعها لمن هم في حاجة إليها مع استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وقالت جولي في تصريحات لصحيفة "Daily Mail"، إنها كانت قلقة للغاية بشأن الموقف وكانت تستضيف أشخاصاً في منزلها في لوس فيليز، وقالت للصحيفة: "في الوقت الحالي، أعتني بالأشخاص المقربين مني وأستقبلهم في منزلي".

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أبناء أنجلينا جولي يحاولون إقناعها بالحديث عن تفاصيل طلاقها من براد بيت

وعلى جانب آخر يسعى أبناء النجمةإلى إقناعها بمُشاركة تفاصيل انفصالها عن النجم براد بيت، بعد توصلهما لتسوية بشأن الطلاق بعد مرور سنوات من المعارك القانونية فيما بينهما.ويسعى الأبناء لأن تقوم أنجلينا جولي بإجراء مُقابلة تتحدث من خلالها عن كافة تفاصيل الانفصال والسنوات الماضية التي عاشتها في تلك الأزمة، إلا أنها تسعى خلال الفترة الحالية لأن تتخطى تلك المرحلة من حياتها.وكان قد كشف جيمس سيمون مُحامي النجمةبأنها تعيش حالةً من الارتياح لانتهاء تلك الأزمة وتسعى لأن تتخطى كل ذلك هي وأفراد عائلتها وتبدأ في مرحلة الشفاء، وفقاً لما جاء بـ"hindustantimes".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».