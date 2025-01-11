والدة آسر ياسين تطلق أولى حلقات بودكاست في بيت نوني

انطلاق أولى حلقات بودكاست "في بيت نوني"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 07:23 مساءً - أعلن الفنانعن دخول والدته تجربة التقديم، من خلال بودكاست يحمل اسم "في بيت نوني"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانمن خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة لوالدته معلناً عن تقديمها بودكاست يحمل اسم "في بيت نوني"، وعلق على الصورة قائلاً: "أمي الحبيبة أطلقت أول حلقة من بودكاستها (في بيت نوني)".وأكمل آسر ياسين: "هذه اللحظة ليست فقط حلماً يتحقق لها، بل هي مصدر إلهام لنا جميعاً، استمعوا إلى كلماتها الدافئة وتجربتها الغنية التي ستلمس قلوبكم، فخور بكِ دايماً يا أمي، لينك الحلقة في البايو عندي".

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آخر المشاركات الفنية لـ آسر ياسين

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شارك الفنانفي مسلسل "موعد مع الماضي" مع عدد من النجوم هدى المفتي، صبا مبارك، والنجم محمود حميدة وشيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.وتدور قصته حول "يحيى – آسر ياسين" بعدما فقد شقيقته نادية في رحلة غوص، يُتهم بقتلها ظلماً، ويقضي عقوبة السجن بدلاً من الجاني الحقيقي، ثم يعود يحيى بعد 15 عاماً لكشف القاتل الحقيقي.كما يشاركخلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "الحب كله" – اسم مؤقت – والمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف وإخراج تامر محسن، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي في عام 2021.يمكنكم متابعة بمقطع فيديو طريف... دينا الشربيني وصبا مبارك تشعلان مواقع التواصللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».