شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: أتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والان نبدء بالتفاصيل



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، عن الرئيس عون قوله، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: "لم آت لأعمل في السياسة.. أنا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم إلا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة".

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أنه لم يأت "للعمل في السياسة وإنما لبناء دولة"، معربًا عن أمله أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن "لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز".ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، عن الرئيس عون قوله، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: "لم آت لأعمل في السياسة.. أنا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم إلا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة".

بناء الدولة اللبنانية

وأضاف: "هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته، لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها، ولكي نستفيد منها علينا أن نكون يدا بيد".

وأكد أن لديهم القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية".

وأوضح أن "المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية، علينا أن نستعين بمساعدة الخارج لا أن نستقوي بالخارج على الداخل".

وأضاف: "نحن مكون أساسي ولن نطلب شيئا لأنفسنا بل ما سنطلبه هو تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني وهذا ما تضمنه خطاب قسمكم".

