شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك سلمان: تدوين أكثر 1.5 مليار كلمة حتى نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف أن "استراتيجيه المجمع متوائمه مع رؤية

نشاط دولي وتابع: نعمل في أكثر من 60 دوله وننشط في برامج ترتبط بالتعليم بالطفل وبالأسره وبالكبار وبغير العرب وبالبحوث والدراسات ومسارات متنوعة من المؤتمرات والندوات والفعاليات الكبرى.

جاء ذلك خلال احتفال مجمع الملك سلمان باليوم العالميّ للُّغة العربيّة، برعاية سمو وزير الثقافة مع منظّمة التّعاون الإسلاميّ بعنوان:(اللُّغة العربيّة في الدّول الإسلاميّة) في مقر المنظمة بجدة.

وبين الوشمي، فيما يتعلق بمسار اللغة العربية في المنظمات الدوليه، "فإننا نعمل في مسارات عديدة، إذ أكملنا برامج عام 2024 في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها، وأما في منظمة التعاون الإسلامي فإننا نختتم اليوم برامج عام 2024 التي نفذت بالتعاون مع هذه المنظمة بمسارات عديدة".



وتابع: "تنعقد فعالية اليوم ضامة مجموعه من الجلسات العلمية واللقاءات، ولذلك يشترك معنا المختصون والخبراء والدول والممثليات، منطلقين من أن لغتنا العربية لغة جامعة للشعوب الإسلامية، ويواكب هذه الفعاليه تنفيذ معرض للغة العربية يقيمه المجمع للتعرف على تاريخها وثقافتها وحضورها الدولي المتصاعد". برامج وإصدارات المجمع واوضح الوشمي، أن المجمع نفذ في عام 2024 مجموعه من البرامج من أهمها تدريب أكثر من 10 آلاف موظف حكومي ينتمون إلى أكثر من 80 مؤسسة.

كما أطلق أكثر من 300 إصدار تشكل 1500 بحثاً علمياً مميزاً، و6 مجلات علمية محكمة منشورة ومتاحة للمستفيدين، وأكثر من 114 دورية، ومدونه ضخمة تزيد عن مليار ونصف كلمة.



إضافة إلى إطلاق منصة "سوار" التي تضم معاجم عديدة ومتنوعة، ومجموعة من المبادرات النوعية التي ترتبط بالتعليم، وقناة عربية للأطفال، إضافه إلى مركز أبجد الذي يتيح فصوله وقاعاته فرصة للدراسة المستمره لطلاب تزيد جنسياتهم عن 39 جنسية.

وبين أن كل هذه البرامج والأنشطه، تتكامل جميعها في خدمة لغتنا وعلومها الأصيلة من النحو والصرف والبلاغة. الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، إن المجمع يعمل في سياق خدمه أهدافه واختصاصاته في مسارات عديدة، هي التخطيط والسياسة اللغوية والبرامج الثقافية والبرامج التعليمية إضافه إلى الحوسبة اللغوية.وأضاف أن "استراتيجيه المجمع متوائمه مع رؤية السعودية 2030 التي تنص على العمق التاريخي وما تمثله اللغة العربية من هوية عميقة لبلادنا، وننشط بتوجيهات ودعم دائما من لدن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان".وتابع: نعمل في أكثر من 60 دوله وننشط في برامج ترتبط بالتعليم بالطفل وبالأسره وبالكبار وبغير العرب وبالبحوث والدراسات ومسارات متنوعة من المؤتمرات والندوات والفعاليات الكبرى.جاء ذلك خلال احتفال مجمع الملك سلمان باليوم العالميّ للُّغة العربيّة، برعاية سمو وزير الثقافة مع منظّمة التّعاون الإسلاميّ بعنوان:(اللُّغة العربيّة في الدّول الإسلاميّة) في مقر المنظمة بجدة.وبين الوشمي، فيما يتعلق بمسار اللغة العربية في المنظمات الدوليه، "فإننا نعمل في مسارات عديدة، إذ أكملنا برامج عام 2024 في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها، وأما في منظمة التعاون الإسلامي فإننا نختتم اليوم برامج عام 2024 التي نفذت بالتعاون مع هذه المنظمة بمسارات عديدة".وتابع: "تنعقد فعالية اليوم ضامة مجموعه من الجلسات العلمية واللقاءات، ولذلك يشترك معنا المختصون والخبراء والدول والممثليات، منطلقين من أن لغتنا العربية لغة جامعة للشعوب الإسلامية، ويواكب هذه الفعاليه تنفيذ معرض للغة العربية يقيمه المجمع للتعرف على تاريخها وثقافتها وحضورها الدولي المتصاعد".واوضح الوشمي، أن المجمع نفذ في عام 2024 مجموعه من البرامج من أهمها تدريب أكثر من 10 آلاف موظف حكومي ينتمون إلى أكثر من 80 مؤسسة.كما أطلق أكثر من 300 إصدار تشكل 1500 بحثاً علمياً مميزاً، و6 مجلات علمية محكمة منشورة ومتاحة للمستفيدين، وأكثر من 114 دورية، ومدونه ضخمة تزيد عن مليار ونصف كلمة.إضافة إلى إطلاق منصة "سوار" التي تضم معاجم عديدة ومتنوعة، ومجموعة من المبادرات النوعية التي ترتبط بالتعليم، وقناة عربية للأطفال، إضافه إلى مركز أبجد الذي يتيح فصوله وقاعاته فرصة للدراسة المستمره لطلاب تزيد جنسياتهم عن 39 جنسية.وبين أن كل هذه البرامج والأنشطه، تتكامل جميعها في خدمة لغتنا وعلومها الأصيلة من النحو والصرف والبلاغة.