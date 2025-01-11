شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم يمني في السعودية وتفتيش سيارته .. وهذا ما وجد بحوزته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت السلطات الأمنية السعودية، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بعد تفتيش مركبته والعثور على ممنوعات بحوزته. وقال بيان أمني إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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