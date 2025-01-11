شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف أطول ليلة وأقصر نهار في السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن أطول ليلة وأقصر نهار في السنة.

وقال عبدالله المسند: “وفقاً لمدينة الرياض، فإن آخر غروب متأخر (عند الساعة 05:04 مساءً) يحدث خلال العشر الأخير من شهر نوفمبر ويستمر حتى العشر الأول من شهر ديسمبر. أما أطول ليلة في السنة (13 ساعة و24 دقيقة) وأقصر نهار (10 ساعات و36 دقيقة) فتكون بعيد منتصف ديسمبر”.

وأضاف: “بينما يحدث آخر شروق متأخر (عند الساعة 06:39 صباحاً) في العشر الأوسط من شهر يناير، هذه الأوقات يمكن أن تتغير قليلاً بحسب الموقع الجغرافي، لكنها تنطبق بشكل عام على بقية المدن السعودية مع اختلاف بسيط”.

وتابع: ٫وسبب اختلاف طول الليل والنهار: ميلان محور الأرض بمقدار 23.5 درجة بالنسبة لمستوى دورانها حول الشمس، مما يؤدي إلى تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام شكل مدار الأرض حول الشمس، حيث إن المدار ليس دائرياً تماماً بل إهليلجي (بيضاوي)، ما يؤثر على توقيت الشروق والغروب وطول النهار والليل.